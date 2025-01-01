Американската медийна звезда Ким Кардашиан обяви публично, че е била диагностицирана с мозъчна аневризма, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на публикации в американски медии от четвъртък.
Кардашиан разкри диагнозата си в тийзър за седмия сезон на риалити шоуто „Семейство Кардашиан“, чиято премиера се излъчи по платформата Hulu, се посочва още в съобщенията. От думите ѝ не става ясно дали звездата е имала симптоми или не.
Представителят на Кардашиан по връзки с обществеността, както и нейният адвокат, не са отговорили на запитването на „Ройтерс“ за коментар.
По-рано тази година Кардашиан даде показания по делото срещу банда крадци, обвинени в кражба на бижута на стойност милиони евро от нея по време на въоръжен грабеж в Париж през Седмицата на модата през 2016 г., припомня агенцията.