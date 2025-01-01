Томи Борисов беше един от големите фаворити за победа в “Игри на волята” 7, но грозна и неуважителна постъпка към всички останали участници в предаването го изхвърли от предаването служебно.

„Гладът ме победи“, признава Томи. Макар да се извинява и да не съжалява за постъпката си, не крие, че би постъпил по същия начин в същата ситуация. „Нямах съучастници, всичко беше мое решение, но всички от племето ядоха от храната“, казва той и описва как импулсивно е излязъл от стопанството, а гостоприемната магазинерка му направила сандвичи посред нощ.

Томи признава, че е свалил над 20 килограма и просто е стигнал до физическата и психическата си граница. Днес гледа на случилото се без гняв и като на житейски урок. „Победата не трябва да е на всяка цена.“, допълва Томи.

Какво е споделил с близките си след дисквалифицирането си? Какво е взел от магазина в Дуранкулак? Защо смята, че Мирослав и Калин заслужават финал? И би ли се върнал на Арената след всичко случило се? Отговорите ще видите в епизода на “След Игрите” с Ваня Запрянова.