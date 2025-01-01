/ Getty

Най-малко седем души са затрупани след срутване на електроцентрала на източното крайбрежие на Южна Корея. Това съобщи Националната пожарна служба, предаде АФП.

Срутването е станало около 14:00 часа (07:00 българско време) в централата на Korea East-West Power в югоизточния град Улсан, заявиха властите.

 

 

Националната пожарна служба съобщи, че двама души са спасени, а за най-малко седем други се смята, че са затрупани и все още не са открити.

В момента се провеждат спасителни операции.

Южнокорейският министър-председател Ким Мин-сок нареди на всички министерства да „мобилизират целия наличен персонал и оборудване, като дадат най-висок приоритет на спасяването на заклещените хора“.

 

 

Жителите на района също бяха евакуирани, съобщиха от кабинета на премиера.

Инцидентът е станал по време на подготовка за разрушаване на електрическата централа, която е извън експлоатация.

