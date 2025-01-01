Най-малко седем души са затрупани след срутване на електроцентрала на източното крайбрежие на Южна Корея. Това съобщи Националната пожарна служба, предаде АФП.
Срутването е станало около 14:00 часа (07:00 българско време) в централата на Korea East-West Power в югоизточния град Улсан, заявиха властите.
발전소 타워 붕괴 "7명 매몰"..'국가소방동원령' 긴급 발령#MBC #뉴스 #뉴스데스크 #MBC뉴스 #뉴스투데이— MBC News (MBC뉴스) (@mbcnews) November 6, 2025
ⓒ MBC & iMBC 무단 전재, 재배포 및 이용(AI학습 포함)금지 pic.twitter.com/ZiVpdkLtZC
Националната пожарна служба съобщи, че двама души са спасени, а за най-малко седем други се смята, че са затрупани и все още не са открити.
В момента се провеждат спасителни операции.
Южнокорейският министър-председател Ким Мин-сок нареди на всички министерства да „мобилизират целия наличен персонал и оборудване, като дадат най-висок приоритет на спасяването на заклещените хора“.
Six people are believed to be trapped at South Korean power station in city of Ulsan after large structure collapsed – Yonhap News Agency pic.twitter.com/VJJY1km5oh— TRT World Now (@TRTWorldNow) November 6, 2025
Жителите на района също бяха евакуирани, съобщиха от кабинета на премиера.
Инцидентът е станал по време на подготовка за разрушаване на електрическата централа, която е извън експлоатация.