Дженифър Лорънс сподели възгледите си относно снимането на голи сцени, демонстрирайки спокойно отношение към темата.

Актрисата участва заедно с Робърт Патинсън в психологическия трилър Die My Love на режисьорката Лин Рамзи („Трябва да поговорим за Кевин“). Филмът съдържа няколко голи сцени, включително такива със сексуално съдържание.

На специална прожекция на филма Лорънс коментира (цитирана от Vulture):

„Не ми пука за голотата. Просто не ми пука. Не съм чувствителна по този въпрос. Исках Лин Рамзи да има пълна художествена свобода. Мисля, че бременността ми отне част от суетата и тревожността.“

Актрисата си припомни и периода преди снимките на комедията „Без лоши чувства“ (2023):

„Помня, че преди „Без лоши чувства“ бях на диета, не ядях въглехидрати и тренирах постоянно.“

Но, по думите ѝ, Die My Love е било съвсем различно преживяване:

„Бях бременна. Какво можех да направя? Да не ям ли? Работех по 15 часа на ден. Просто бях уморена.“

Лорънс вече е изразявала подобно мнение. През 2023 г., при направата на филма, тя сподели, че докато снимала сцена на плажа, в която е напълно гола, е получила предупреждения от екипа си:

„Всички около мен ме питаха: „Сигурна ли си? Сигурна ли си?“ А аз дори не се замислих. Беше ми забавно.“

В последното си изявление тя допълва, че е било „освобождаващо“ да не се притеснява от начина, по който изглежда на екрана:

„Спомням си, че ми изпратиха кадър в близък план на целулит и ме попитаха: „Искаш ли да го ретушираме?“ А аз казах: „Не. Това е задник.“

Филмът Die My Love излиза по кината през ноември.