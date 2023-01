Актрисата Флорънс Пю е една от най-ярките холивудски звезди в момента, след като в последните години получи доста положителни отзиви от кинокритиците за превъплъщенията си във филми като "Лейди Макбет", "Черната вдовица", "Мидсомар", "Малки жени". Последната продукция в киносалоните с нейно участие е "Не се тревожи, скъпа" на режисьорката Оливия Уайлд.



Съвсем неслучайно Флорънс Пю беше обявена от в. "Дейли мейл" за кралицата на червения килим на изминалата 2022 г. Актрисата, която е родена във Великобритания, се появи на почти всички значими събития в киноиндустрията и впечатли с тоалетите, които беше избрала. Ефирните й рокли от най-утвърдените модни къщи в света дълго време бяха обект на дискусии и Пю се нареди в челни места на класациите за най-добре облечените личности.



Според модни експерти роклята, с която британката се появи за премиерата на "Не се тревожи, скъпа" във Венеция, е една от най-добрите визии на червения килим през миналата година. Тя е дело на модната къща "Валентино", чиито творения младата актриса предпочита. А една от причините за това е приятелството й с творческия директор Пиерпаоло Пичоли. Нееднократно Флорънс Пю споделя в социалните мрежи възхищението си от моделите на италианската модна къща. Тя често се появява и на първия ред на ревютата й.



И въпреки че не крие предпочитанията си, актрисата носи тоалети на много от топ имената в света на модата - от "Прада" до Емилия Уикстед, любимка на съпругата на британския престолонаследник принц Уилям - Кейт. На церемонията за наградите БАФТА през март 2022 г. Флорънс Пю заложи на къса черна рокля с голяма розова панделка и шлейф - творение на Каролина Ерера.



Новата 2023 г. също се очертава като силна за Флорънс Пю, която е планирано да се появи на големия екран във втората част на "Дюн" на Дени Вилньов, както и в дългоочаквания филм на Кристофър Нолан "Опенхаймер", посветен на Робърт Опенхаймер, смятан за бащата на атомната бомба.



Британката, която е родена в Оксфорд, дебютира в киното през 2014 г. с "Падането" ("The Falling"). Първият си професионален ангажимент тя получава, след като на кастинг изпраща запис на свое изпълнение, направен от майка й. Тогава Пю е само на 18 години. Ролята й в "Падането" е на нещастна бременна тийнейджърка, но тя твърди, че участието в продукцията я е научило на много неща за актьорството, както и да бъде честна.



Флорънс Пю спечели Британска награда за независимо кино за втория си филм - "Лейди Макбет" от 2016 г. След това получи две номинации през 2019 и 2020 г. за наградите БАФТА на Британската академия за кино и телевизия, а също и за "Оскар" в категорията за най-добра актриса в поддържаща роля за "Малки жени".



Пю снима доста филми със сюжети, развиващи се през 19-и век, сред които "Лейди Макбет", "Малки жени", "The Wonder". Тя е на мнение, че това не е случайно. "Това, което обичам в 19-и век и това, към което очевидно продължавам да се връщам, е, че винаги има силни жени, с несломим дух и лично мнение", които са се изправяли пред сериозни проблеми заради позицията си, казва актрисата в интервю за Би Би Си.



Въпреки блестящите си превъплъщения, Флорънс Пю не е посещавала учебно заведение, в което да научи тънкостите на актьорското майсторство. Тя казва, че приема собствената си кариера като вид обучение. "За всяка роля в началото на моята кариера работех с невероятни актьори и режисьори. Непрекъснато се учех…”



По време на представянето на филма "Малки жени" Флорънс Пю, която тогава е 23-годишна, за първи път усеща големия интерес към нея.

Преди да открие актьорския си талант, британката се изявява като певица със свой канал в Ютюб, където обаче се изявява под името Флоси Роуз.

"Бих заложила много повече пари за това да съм певица, отколкото актриса", споделя тя.

И макар снимането на филми да поглъща значителна част от времето й, Пю не се отказва и от пеенето. През 2021 г. заедно с брат си Тоби Себастиан - музикант и актьор, който участва в сериала на НВО "Игра на тронове", записаха за първи път заедно сингъл. И двамата признават, че идеята била на майка им. Песента се казва "Midnight".



Освен това Флорънс Пю записа сингъл за предстоящия филм "Добър човек" на Зак Браф, с когото преди време бяха двойка. За първи път те обявиха връзката си публично през 2019 г., а миналата година стана ясно, че са се разделили. Пю потвърди, че с Браф не са заедно в интервю за списание "Харпърс базар" през септември 2022 г. Двамата не афишираха публично връзката си, в която често се акцентираше върху голямата разлика във възрастта им - 21 години.



Въпреки че пътищата им се разделят, Флорънс Пю и Зак Браф запазват добри отношения. Това стана ясно от публикация на Браф в Инстаграм по повод рождения ден на актрисата, който беше на 3 януари. Той сподели черно-бяла снимка на Пю с изглед към надписа Холивуд и написа: “Честит рожден ден, легенда”.