Актьорът, кинопродуцент и художник Жак Шарие почина на 88-годишна възраст. Той е бил съпруг на Брижит Бардо от 1959 до 1962 г. и баща на единственото й дете Никола-Жак.

Това е тъжна новина, която отново засяга близките на Брижит Бардо след смъртта на нейния дългогодишен приятел Кристиан Бринкур.

Вторият й съпруг, Жак Шарие, чийто живот тя споделя от 1959 до 1962 г., е починал в Сен-Бриак (Ил-е-Вилен) на 88-годишна възраст, научи Paris Match.

Роден на 6 ноември 1936 г. в Мец, той става известен благодарение на ролята си във филма „Les Tricheurs“ на Марсел Карне, заедно с Лоран Терзиеф, Паскал Пети, Андреа Паризи, Дани Савал и Жан-Пол Белмондо през 1958 г.

Брижит Бардо и Жак Шарие се срещат на снимачната площадка на „Бабет отива на война“. Веднага след като филмът е завършен, двамата 25- и 23-годишни младежи заминават за Лувсиен, родното място на семейство Бардо в Йвелин, за да се оженят на 18 юни 1959 г.

От този съюз се ражда дете: Никола-Жак, роден на 11 януари 1960 г. За съжаление, връзката им бързо се разпада и те се развеждат на 30 януари 1963 г.

Жак Шарие получава попечителските права и отглежда детето заедно с новата си съпруга Франс Луи-Дрейфус.

Той има още три деца: Мари, Софи (от брака си с Франс Луи-Дрейфус) и Розали, от третия си брак.

В киното го виждаме пред камерата на Клод Шаброл, Жерар Ури или Жан-Люк Годар. Става продуцент заедно с приятеля си Жан-Клод Бриали и продуцира филмите на последния. Като пластичен художник излага картините си в Espace Cardin в Париж.