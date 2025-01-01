Услугите на Google, като търсенето, електронната поща, сайтът за видео YouTube, включително Gmail, Google Drive и други са недостъпни за редица потребители по света.

България също е засегната от проблема, като проблем с услугите се съобщава и в Турция.

Най-големият сайт следящ достъпността на интернет сайтовете "Даундетектор" (Downdetector.com) също съобщава за текущата ситуация с продуктите на американската компания Алфабет (Alphabet).

"Потребителски сигнали сочат за проблеми с Google", пишат от "Даундетектор".