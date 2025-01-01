Чистотата е основен приоритет за Столичната община. Това написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във Фейсбук. Той подчерта, че отговорността на местната власт е градът да изглежда така, че всеки да се чувства у дома си.

В новите договори за чистота, които се очаква да бъдат подписани до края на годината, ще бъдат въведени много по-строги санкции за фирмите, които не изпълняват качествено задълженията си, обясни кметът. „Вече няма да толерираме лошо свършена работа“, заяви Терзиев.

Терзиев: „Мачът не е нагласен“ – рекорден брой кандидати за сметопочистването на столицата

Компаниите ще бъдат глобявани с рекордно високи суми, ако не почистят качествено, не спазват графиците за миене, допуснат запрашаване на въздуха, не използват нужната техника или не поддържат машините си. Санкции ще има и при непочистване на важни елементи от градската среда - като дъждоприемни шахти и рекламни материали.

„Софиянци заслужаваме чиста среда - не само по големите булеварди, а и в малките улички, където минаваме всеки ден“, каза кметът. Той даде пример с улица „Малко Търново“ - най-малката пешеходна улица в града, която за първи път влиза в графика за миене.

В новите договори се поставят изисквания за налягането на дюзите при миене, за въвеждане на нова техника – включително вакуумни прахосмукачки за събиране на листа, специализирани машини за почистване на пътни знаци и за мантинели - както и за използване на различни четки за по-ефективно почистване.

„Когато заложим ясни правила и ги спазваме, София ще изглежда така, както всички я искаме - подредена, чиста и грижовна към хората“, каза още Терзиев и добави, че промяната е закъсняла, но необходима.