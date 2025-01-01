Посещението на Атанас Зафиров в Пекин предизвика коментари и разнопосочни реакции сред политическите сили у нас.

ГЕРБ-СДС

Опитва се да се направи скандал с нещо, което няма нищо скандално. Това заяви пред медиите в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод визитата на вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров в Китай.

Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Опитва се да се направи скандал с нещо, което няма нищо скандално

"Атанас Зафиров е там като лидер на партия, която винаги е имала такава политика", заяви той.

Борисов обяви, че не се намесва в политиката на други партии. "Освен това аз не знам Китай да я обявен за вражеска държава. По същата логика Путин беше на посещение в САЩ с президента Тръмп. Поради липса на мотиви да се шуми се използва всеки един повод да се определя евроатлантическата ориентация", каза още Борисов.

ПП-ДБ

"Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) поиска в декларация оставката на Атанас Зафиров като вицепремиер. Декларацията беше прочетена от парламентарната трибуна от народния представител от ПП – ДБ Елисавета Белобрадова.

"Възмущението ни от пълната безпринципност на Атанас Зафиров като член на правителството, като представител на държавата, като публична личност и дори като българин, е пълно. Ако той си позволява в лично качество да заема антибългарска и антизападна позиция, то трябва да остане единствено в лично качество, а не да обвързва с това държавата ни. Затова настояваме за оставката му като вицепремиер във връзка с посещението му в Китай", каза Белобрадова.

Василев: Ако Зафиров е отишъл в Пекин и премиерът не е знаел - това е причина да си ходи от правителството