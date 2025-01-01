Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев с остра критика към присъствието на Атанас Зафиров на парада в Китай. Той препотвърди позицията на ПП-ДБ, че искат оставката на Зафиров.

Атанас Зафиров присъства на военния парад в Пекин и разговаря с президента Си Цзинпин (СНИМКИ/ВИДЕО)

Участвало ли е българското посолство в организирането на тази визита, знаел ли е премиерът, запита Василев.

"Такива действия подкопават значително доверието в нашата държава", каза още той. "Това, което очакваме от премиера е да вземе изключително бързо мерки, най-малкото да изясни ситуацията, според мен, ако това, което излезе е истина - че Зафиров е отишъл и премиерът не е знаел - това е причина Зафиров да си ходи от правителството и ние искаме неговата оставка", каза още Василев.