Явиха се близки на единият от водачите, участвали в тежката катастрофа с четирима загинали до симеоновградското село Константиново, и представиха негово свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство. Това съобщи на брифинг окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов.

По-рано днес от МВР оповестиха, че 32-годишният водач не е бил правоспособен. Книжката е издадена в Чехия. Тепърва по линия на международния обмен ще се установи дали документът е валиден, посочи Стоянов.

Четирима души загинаха при челна катастрофа край Симеоновград (ВИДЕО)

Пътното произшествие стана вчера в 13:16 ч. на прав участък по пътя Хасково – Симеоновград. От всички участници в инцидента са взети ДНК проби и такива за алкохол и наркотици, обясни Стоянов. ДНК тестовете трябва да установят дали двамата шофьори – на 32 и на 64 г., които са сред загиналите, действително са били на волана, както гласят свидетелските показания, допълни прокурор Стоянов. Другите, загубили живота, си са мъж на 37 г. и жена на 48 години.

Назначена е и автотехническа експертиза. В единия автомобил са пътували петима, а в другата лека кола – трима. По първоначални данни първият е навлязъл в насрещното платно, каза още Стоянов.