Само за няколко часа криминалисти разкриха огромен палеж в София, съобщиха от полицията. Има арестувани.

Случаят е от 2 септември. Малко след 01:00 ч. през нощта на телефон 112 е получен сигнал за горяща сграда на ул. „Гюешево“, в която се помещават магазин на голяма търговска верига и офис на банка.

На място незабавно пристигнали екипи на полицията и пожарната, които установили, че в непосредствена близост до товарната рампа зад магазина бил запален амбалаж.

При огледа са събрани данни за счупени 12 прозореца, частично обгоряла изолацията на сградата, овъглени европалети, пластмасови касетки, кашони и машина за почистване на под.

Според данните на експертите огънят е възникнал след човешка намеса, най-вероятно по непредпазливост. По случая е образувано досъдебно производство.

След бързата реакция на криминалисти и разследващи само за няколко часа са били установени и задържани извършителите – криминално проявени мъже на 44 и 22 години, известни на полицията за кражби и наркотици.

При обиск при по-младия била намерена и иззета доза фентанил.

Двамата са задържани с полицейска мярка за 24 часа. След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура на младия мъж е повдигнато обвинение.