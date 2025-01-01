/ БГНЕС

Кметът на София Васил Терзиев се е срещнал с президента на Испанската футболна федерация Рафаел Лусан. Това стана ясно от официалния сайт на централата на европейските шампиони.

На срещата са били обсъдени различни въпроси от взаимен интерес и са били проучени бъдещи съвместни инициативи.

Лусан е подарил на Терзиев персонализирана фланелка на испанския национален отбор броени часове преди световната квалификация между България и Испания.

Терзиев от своя страна е връчил медал на президента на испанската футболна федерация с герба на София, заедно със специализирана книга за българската столица.

В София Лусан се срещна още с президента на Българския футболен съюз Георги Иванов в сряда, както и с посланика на Испания у нас Мигел Алонсо Берио.

Тази вечер пък президентът на Испанската федерация ще бъде на Националния стадион "Васил Левски" за мача с България, който стартира в 21:45 часа.

