Кметът на София Васил Терзиев се е срещнал с президента на Испанската футболна федерация Рафаел Лусан. Това стана ясно от официалния сайт на централата на европейските шампиони.
На срещата са били обсъдени различни въпроси от взаимен интерес и са били проучени бъдещи съвместни инициативи.
Лусан е подарил на Терзиев персонализирана фланелка на испанския национален отбор броени часове преди световната квалификация между България и Испания.
Терзиев от своя страна е връчил медал на президента на испанската футболна федерация с герба на София, заедно със специализирана книга за българската столица.
В София Лусан се срещна още с президента на Българския футболен съюз Георги Иванов в сряда, както и с посланика на Испания у нас Мигел Алонсо Берио.
Тази вечер пък президентът на Испанската федерация ще бъде на Националния стадион "Васил Левски" за мача с България, който стартира в 21:45 часа.