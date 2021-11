- музикант от афроамерикански произход, който се изявява в различни жанрове, бендлидер и скорошен носител на "Оскар", изненадващо получи най-много номинации, съобщават световните агенции.Тридесет и пет годишният Батист изглежда до такава степен е впечатлил имащите право на глас, че е избран да се съревновава за 11 отличия в няколко жанра, сред които джаз, ритъм енд блус, американска коренна музика. Сред номинациите му са във водещите категории за албум на годината за "We Are'' и за запис на годината за "Freedom".Тази година Джон Батист, който е бендлидер в късното шоу на Стивън Колбер, беше отличен с "Оскар" заедно с Трент Резнър и Атикъс Рос за оригиналната музика към анимацията "За душата"."Боже мой. Все още съм в състояние на изумление и шок", сподели Батист, цитиран от Асошиейтед прес моменти след като научи за номинациите си.Певецъти певицата(Габриела Уилсън) следват с по осем номинации за наградите "Грами", които се присъждат от американската Национална звукозаписна академия. С по седем номинации са тийн сензациите Били Айлиш и Оливия Родриго.Сред претендентите за отличията е и, който издаде албум съвместно с Лейди Гага.Тази година номинираните в категориите за албум, песен и запис на годината и за най-добър нов изпълнител за първи път бяха увеличени от осем на десет с цел да се постигне "по-разнообразен музикален пейзаж" по думите на президента на звукозаписната академия Харви Мейсън младши.Академията предприе сериозна реформа тази година, решавайки да премахне тайната комисия, която избираше кои творци да бъдат включени в списъка с номинираните за отличията. До тази стъпка се стигна след протести на изпълнители, които осъдиха липсата на прозрачност и нередностите в процеса на определяне на номинираните. Промените вече позволяват номинираните за "Грами" да бъдат избирани чрез гласуване на всички над 11 000 членове на Националната звукозаписна академия, а не от комисия от експерти, чиято самоличност оставаше анонимна и която наброяваше между 15 и 30 души.Освен изненадващата доминация на Джон Батист, "шокиращи" се оказаха и трите номинации на. Изпълнителят през годината заяви, че няма да позволи на лейбъла си да представи неговата музика за разглеждане. Уикенд се нахвърли гневно срещу наградите "Грами", наричайки ги "корумпирани", след като не получи нито една номинация за предходните отличия, въпреки изключително успешната си 2020 г.Въпреки заявлението си, че ще бойкотира бъдещите награди "Грами", Уикенд все пак е номиниран за работата си по проекти за албум на годината, включително луксозното издание на "Planet Her" на Доджа Кет и "Donda" на Кание Уест, който промени името си на Ие. Третата му номинация е за появата му в сингъла на Уест "Hurricane", в който участва и Лил Бейби.В категориятапретендентът с най-много номинациис тавата сище се съревновава за отличието с ветераназа "Love For Sale", Джъстин Бийбър за "Justice (Triple Chucks Deluxe)", Доджа Кет за "Planet Her (Deluxe)", Били Айлиш за "Happier Than Ever", Хър за "Back Of My Mind", Лил Нас Екс за "Montero", Оливия Родриго за "Sour", Тейлър Суифт за "Evermore" и Кание Уест за "Donda".С номинации за запис на годината освен Джон Батист за "Freedom" са завърналите се след 40-годишна паузаза "I Still Have Faith In You",за "I Get A Kick Out Of You",за "Peaches" в сътрудничество сза "Right On Time",за "Kiss Me More" в сътрудничество със Сиза, Били Айлиш за "Happier Than Ever", Лил Нас Екс за "Montero" (Call Me By Your Name)", Оливия Родриго за "Drivers License" и "Силк соник" за "Leave The Door Open".За наградата за, която се присъжда за авторство, ще се съревновават създателите на "Bad Habits" на, "A Beautiful Noise" на, "Drivers License" на, "Fight For You" на Хър, "Happier Than Ever" на Били Айлиш, "Kiss Me More" на Доджа Кет в сътрудничество със Сиза, "Leave The Door Open" на "Силк соник", "Montero (Call Me By Your Name)" на Лил Нас Екс, "Peaches" на Джъстин Бийбър в сътрудничество с Даниъл Сизър и Гивион и"Right On Time" на Бранди Карлайл.Носителят на приза за нще бъде избран измежду, "Глас енимълс", "Джапанийз брекфаст", Кид Ларой, Арло Паркс, Оливия Родриго и Соуити.- носителка на 11 награди "Грами", получи номинация само за най-добър албум за "Evermore". Това предизвика разочарование сред феновете й, които решиха, че любимката им е пренебрегната.Рапърът и продуценткойто ще се съревновава за три отличия, стана изпълнителят с най-много номинации в историята на наградите "Грами" - 83. С двете си номинации бившият бийтъл Пзаема второто място с общо 82.Водещите музикални отличия ще бъдат раздадени за 64-ти път на церемония в Лос Анджелис на 31 януари.