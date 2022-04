Киностудиото “Дисни” показа първия трейлър от “Аватар: Пътят на водата" (“Avatar: The Way of Water") - продължението на един от най-касовите филми, правен досега, предаде Франс прес.Кадрите от продукцията на режисьора Джеймс Камерън бяха представени по време на изложението СинемаКон в Лас Вегас. Форумът, който е достъпен и за широката публика, събира всяка година собственици на киносалони, изложители и представители на холивудски студиа.Според Камерън продължението на “Аватар” цели да “премине границите на това, което киното може да направи”.Присъстващите на СинемаКон бяха приканени да си сложат 3D очила, за да се потопят в магията на „Аватар: Пътят на водата“ и да се върнат на планетата Пандора, където могат да видят как обитателите й със синя кожа плуват и се носят във въздуха.“Мога да ви уверя, че си заслужаваше чакането“, каза Тони Чеймбърс от “Дисни”. Той потвърди и заглавието, избрано за втората част на блокбастъра.ще бъде в киносалоните в края на годината и се очаква да последват още три нови епизода от сагата, чийто оригинален филм донесе приходи от около 2,8 милиарда щатски долара след излизането си на голям екран през 2009 г.Всяка част ще бъде независима от останалите и ще има собствен сюжет, но взети заедно ще представляват „една още по-голяма епична сага“, обясни продуцентът Джон Ландау.Режисьорътговори пред присъстващите на изложението СинемаКон от Нова Зеландия, където работи по последните детайли на продължението на "Аватар". Той обеща много голям технологичен напредък спрямо първата част на продукцията, в която главните герои Джейк Съли (Сам Уъртингтън) и Нейтири (Зоуи Салдана) вече са семейство."Решихме за пореден път да преместим границите на това, което може да направи киното", обясни Камерън в Лас Вегас.Ръководителят на “Марвел” Кевин Файги даде началото на представянето на “Дисни”. На присъстващите на СинемаКон бяха показани дълги откъси от “Доктор Стрейндж в мултивселената на лудостта” с Бенедикт Къмбърбач, който излиза на екран следващата седмица.Още тази година филмът ще бъде последван от други две продукции, посветени на известни супергерои - „Тор“ и „Черната пантера“.“Пиксар” пък отдели 30 минути на филма “Баз Светлинна година” - историята на безстрашния астронавт от сагата „Играта на играчките“, озвучена от Крис Еванс. Във филма, който се очаква да излезе през юни, Баз се отправя на космическа мисия.В рамките на СинемаКон беше представен и “Амстердам” - романтично-криминален филм, чието действие се развива през 30-те години на миналия век. В него участват много холивудски звезди, сред които са Крисчън Бейл, Робърт де Ниро, Марго Роби и Крис Рок.