Desert X е проект, който има за цел създаване на изкуство в пустинята, предава Voice of America (VOA).



Авторите споделят, че пейзажът в пустинята не само това, което се вижда, това е и екологичния, политически и исторически пейзаж, и от това те създават своите произведения.



Въпреки че контейнерите се доставят от цял ​​свят, става дума повече за нашата глобална зависимост и движението на стоки и услуги, които минават през железопътните линии в пустинята, казва Мат Джонсън, който е част от проекта, предава Voice of America (VOA). По думите на Джонсън магистралата е основната артерия на движението и жизнената сила на потреблението.



Спящата фигура, която създава в пустинята, директно препраща към скулптурите на спящия Буда от Югоизточна Азия, които понякога са дълги 350 фута, продължава артистът. Виждам идеята за спящия гигант като нещо, което може да се събуди и да причини хаос, посочва той. Дали това е нашата неспособност да се справим с изменението на климата или дали изменението на климата всъщност се превръща в нещо, което вече е непоправимо, казва той, предава Voice of America (VOA).



Друга творба на Desert X, която представя Voice of America (VOA) е "1225 Chainlink". Един от творците Рана Бегъм казва, че това произведение е вдъхновено от времето, което прекарала в Палм Спрингс. Виждах много огради и бариери, споделя тя. Бегъм разказва, че творбата се променя на светлината, понякога изглежда така, сякаш ще изчезне, което e много красиво.



По нейни думи все повече хора търсят да преживеят изкуство извън границите на стени в музеите. Мисля, че това отчасти се дължи на идеята, че опитът е наистина най-ценното нещо и преживяванията са нематериални, казва Бегъм.