В Белозем пролетта вече е факт – в едно от щъркеловите гнезда се появи първото яйце за тази година, съобщиха от Спасителния център за диви животни "Зелени Балкани".

Този момент всяка година носи радост и очакване – както за местните хора, така и за природозащитниците, които следят щъркелите. Благодарение на системата за видеонаблюдение, изградена от „Зелени Балкани“ съвместно с Народно читалище „Просвета 1909“, случващото се в гнездата може да се наблюдава в реално време и да достига до широка аудитория, съобщиха от организацията.

С над 50 двойки щъркели, Белозем е едно от най-значимите места в България за вида. Именно това е причината преди повече от 20 години селото да стане част от мрежата на Европейските села на белия щъркел, създадена от германската природозащитна организация EuroNatur, по предложение на „Зелени Балкани“.

Подкрепата на EuroNatur продължава и днес, като организацията остава дългогодишен партньор в усилията за опазване и популяризиране на белия щъркел в Белозем, допълват от "Зелени Балкани".

Проучванията и мониторингът на щъркелите в Белозем допринася за опазването им. Очаква се през следващите седмици да бъдат снесени още яйца, а първите малки щъркелчета да се появят в края на април и началото на май – именно в един от най-оживените и вълнуващи периоди за Белозем.

Тази година той ще бъде още по-специален за Белозем. На 9 май 2026 г. ще се проведе юбилейното 20-то издание на Фестивала на белия щъркел, а България ще бъде домакин на 23-тата среща на Европейската мрежа на селата на белия щъркел.

В Белозем ще се съберат представители на другите европейски щъркелови села – членове на мрежата, като селото ще се превърне в център на срещата тази година.