Няма аромат, който да ни връща към зимните празници така, както този на прясно изпечени джинджифилови сладки. Комбинацията от джинджифил, канела, карамфил и топло масло създава усещане за уют, което изпълва целия дом. А най-хубавото? Тези сладки са невероятно лесни, подходящи за приготвяне дори с деца и могат да се украсят по хиляди различни начини.
Джинджифиловите сладки са не просто десерт – те са настроение, аромат и повод за събиране около масата. Ето как да ги направите у дома.
Необходими продукти
(за около 25–30 сладки, в зависимост от размера)
- 300 г брашно
- 100 г масло (омекнало)
- 120 г кафява захар
- 1 яйце
- 100 г мед
- 1 ч. л. бакпуловер
- 1 ч. л. канела
- 1 ч. л. джинджифил (смлян)
За украса (по желание):
- Пудра захар
- Цветни захарни декорации
- Разтопен шоколад
Как да ги приготвите
1. Смесване на сухите съставки
В голяма купа пресейте брашното и го смесете със содата, солта и всички подправки. Това помага сладките да станат равномерно ароматни и меки.
2. Разбиване на маслото и захарта
В отделна купа разбийте омекналото масло с кафявата захар, докато стане светла и пухкава смес. Добавете яйцето и отново разбийте добре.
3. Добавяне на меда
Добавете меда към маслената смес. Той не е важен само за сладостта – медът прави сладките по-меки и ароматни.
4. Обединяване на тестото
Постепенно добавяйте сухите съставки към течните. Месете, докато получите гладко тесто. Ако е прекалено лепкаво, добавете още малко брашно.
5. Охлаждане
Увийте тестото във фолио и го оставете в хладилника за 30–40 минути. Това улеснява разточването.
6. Изрязване
Разточете тестото върху леко набрашнена повърхност на дебелина около 5–6 мм. Изрежете фигурки – човечета, звезди, елхи, сърца или каквото ви харесва.
7. Печене
Подредете сладките върху тава с хартия за печене и ги печете на 180°C за около 8–10 минути. Когато краищата леко покафенеят, значи са готови. Оставете ги да изстинат – стават по-твърди, след като се охладят.
8. Украса
След като изстинат напълно, украсете със силен айсинг или шоколад. Тук можете да вложите въображение – от класически бели контури до цветни коледни рисунки.
Съвети за перфектни джинджифилови сладки
Ако ги искате по-хрупкави – разточете по-тънко.
Ако ги предпочитате по-меки – разточете по-дебело и добавете 1 с. л. повече мед.
За по-интензивен аромат добавете още малко джинджифил или канела.
Съхранявайте ги в кутия – стават още по-ароматни на следващия ден!
Защо да си ги приготвите у дома?
Домашните джинджифилови сладки са прекрасен начин да внесете празничен дух в дома си. Те не само са вкусни, но и превръщат печенето в приятно семейно занимание – особено ако включите и децата в украсата. Освен това са чудесен подарък – сложени в малка кутия или торбичка, изглеждат невероятно празнично и персонално.