Няма аромат, който да ни връща към зимните празници така, както този на прясно изпечени джинджифилови сладки. Комбинацията от джинджифил, канела, карамфил и топло масло създава усещане за уют, което изпълва целия дом. А най-хубавото? Тези сладки са невероятно лесни, подходящи за приготвяне дори с деца и могат да се украсят по хиляди различни начини.

Джинджифиловите сладки са не просто десерт – те са настроение, аромат и повод за събиране около масата. Ето как да ги направите у дома.

Необходими продукти

(за около 25–30 сладки, в зависимост от размера)

300 г брашно

100 г масло (омекнало)

120 г кафява захар

1 яйце

100 г мед

1 ч. л. бакпуловер

1 ч. л. канела

1 ч. л. джинджифил (смлян)

За украса (по желание):

Пудра захар

Цветни захарни декорации

Разтопен шоколад

Как да ги приготвите

1. Смесване на сухите съставки

В голяма купа пресейте брашното и го смесете със содата, солта и всички подправки. Това помага сладките да станат равномерно ароматни и меки.

2. Разбиване на маслото и захарта

В отделна купа разбийте омекналото масло с кафявата захар, докато стане светла и пухкава смес. Добавете яйцето и отново разбийте добре.

3. Добавяне на меда

Добавете меда към маслената смес. Той не е важен само за сладостта – медът прави сладките по-меки и ароматни.

4. Обединяване на тестото

Постепенно добавяйте сухите съставки към течните. Месете, докато получите гладко тесто. Ако е прекалено лепкаво, добавете още малко брашно.

5. Охлаждане

Увийте тестото във фолио и го оставете в хладилника за 30–40 минути. Това улеснява разточването.

6. Изрязване

Разточете тестото върху леко набрашнена повърхност на дебелина около 5–6 мм. Изрежете фигурки – човечета, звезди, елхи, сърца или каквото ви харесва.

7. Печене

Подредете сладките върху тава с хартия за печене и ги печете на 180°C за около 8–10 минути. Когато краищата леко покафенеят, значи са готови. Оставете ги да изстинат – стават по-твърди, след като се охладят.

8. Украса

След като изстинат напълно, украсете със силен айсинг или шоколад. Тук можете да вложите въображение – от класически бели контури до цветни коледни рисунки.

Съвети за перфектни джинджифилови сладки

Ако ги искате по-хрупкави – разточете по-тънко.

Ако ги предпочитате по-меки – разточете по-дебело и добавете 1 с. л. повече мед.

За по-интензивен аромат добавете още малко джинджифил или канела.

Съхранявайте ги в кутия – стават още по-ароматни на следващия ден!

Защо да си ги приготвите у дома?

Домашните джинджифилови сладки са прекрасен начин да внесете празничен дух в дома си. Те не само са вкусни, но и превръщат печенето в приятно семейно занимание – особено ако включите и децата в украсата. Освен това са чудесен подарък – сложени в малка кутия или торбичка, изглеждат невероятно празнично и персонално.