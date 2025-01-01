Студените месеци неизбежно ни насочват към уюта на дома, към топлите напитки и ароматите, които изпълват кухнята. Това е времето, в което търсим комфортна храна – нещо сладко, но и полезно. За щастие има десерти, които съчетават и двете: наслада без излишна захар и с много полезни съставки.
Днес ви предлагаме рецепта за здравословен зимен сладкиш с ябълки, овес и орехи, който е мек, сочен и изключително ароматен. Подходящ е както за следобедно кафе, така и за закуска, защото засища и дава енергия.
Защо този сладкиш е идеален за студените месеци?
Ябълките са сезонни, богати на фибри и естествена сладост.
Овесените ядки дават бавно освобождаваща се енергия.
Орехите са чудесен източник на омега-3 мастни киселини.
Канелата и джинджифилът имат загряващ ефект и подсилват имунитета.
Медът или кленовият сироп подслаждат естествено и ненатрапчиво.
Резултатът е сладкиш, който ухае на уют и се приготвя без бяло брашно и рафинирана захар.
Необходими продукти (форма 20–22 см)
2 големи ябълки (настъргани)
2 яйца
100 мл мед или кленов сироп
80 мл зехтин или разтопено кокосово масло
150 г фини овесени ядки (може и смлени)
70 г едро нарязани орехи
1 ч.л. бакпулвер
1 ч.л. канела
½ ч.л. джинджифил на прах
Щипка сол
По желание: шепа стафиди или сушени червени боровинки
Начин на приготвяне
В купа разбийте яйцата с меда до хомогенност. Добавете мазнината, настърганите ябълки и разбъркайте. Смесете овеса, бакпулвера, канелата, джинджифила и солта.
Добавете сухата смес към течната и разбъркайте леко. Накрая сложете орехите и (ако искате) сушените плодове. Изсипете сместа в покрита с хартия форма. Печете на 180°C за около 35–40 минути, докато сладкишът стане златист и стегнат.
Оставете да изстине леко. Може да поръсите с малко допълнителна канела или да поднесете с лъжица кисело мляко.
Съвети за още по-здравословен резултат
Заменете орехите с лешници или бадеми, ако предпочитате.
За веган версия използвайте ленено „яйце“ (1 с.л. смлян лен + 3 с.л. вода).
Ако обичате по-влажен сладкиш, добавете още половин настъргана ябълка.
За по-празничен аромат може да добавите щипка индийско орехче.
Този сладкиш е перфектен пример, че здравословното може да бъде вкусно, лесно и сезонно. В мрачните и студени дни той носи топлина, аромат и истинска храна за тялото.
