Емоциите и адреналинът от Арената в Дуранкулак още не са утихнали, а финалните двама герои - големият победител Мирослав Великов и бронзовият медалист Александър Александров застават в студиото на „След Игрите“ с водещ Ваня Запрянова, за да разкрият най-съкровените, сурови и истински моменти от преживяното в сезон 7 на “Игри на волята”. Разговор, който започва с усмивки, но бързо се превръща в дълбоко гмуркане в личните битки, тежките решения, цената на успеха и онова, което остава скрито зад кадър.

Мирослав разказва как „Игри на волята“ са го променили до степен, в която е открил в себе си емоции, за които дори не е подозирал. Помни тежките моменти, кислородната маска след една от битките и факта, че никога, дори за секунда, не е помислил да се откаже. Признава, че в най-смелите си мечти не е вярвал, че може да грабне титлата, но всяка победа е посвещавал на жена си, която плачела пред телевизора при всяка негова битка. Споделя и за разочарованието от нейната спокойна реакция, когато ѝ казва, че е победил - „не съм се съмнявала“, чува от нея, а той очаквал експлозия от емоции. Разказва за живота си в Канада, за решението семейно да се върне с жена си обратно в България, за бизнеса си със соларни паркове и за това как „Sesame Турнири на волята“ му харесва дори повече като концепция, защото там говори само силата, а не социалната игра. И дори в момента, сред триумфа, той признава, че най-голямото му приключение не е титлата, а бащинството.

Александър Александров влиза в разговора като човек, който е минал през съвсем различен път - над 20 години в Америка, работа в най-големите IT компании, шест деца, всички кръстени на него, и завръщане в България с желание да покаже на зрителите връзката между човек и природа. Казва, че предаването е разпалило жаждата му за спорт и че 3 месеца се е подготвял безкомпромисно, защото никога не е вярвал в късмета, а единствено в постоянството и упоритият труд. Излиза в по-добра форма, отколкото влиза - един истински феномен за всички сезони на предаването, за който той сам се шегува. Определя себе си като победител, независимо от класирането и иска да бъде пример, мотивация и напомняне, че възрастта не е пречка за нищо. Говори откровено за личните си битки - опитите за инвитро процедури в продължение на 10 години, пътуването по 7 часа на ден за работата си в Ню Йорк, преместването на работата обратно в България и тежестта на отговорността след предаването. Признава, че много пъти е бил подценяван, защото поведението му е било „протест срещу коалицията“ и че шегата е неговият щит, защото в „Игри на волята“ просто се е забавлявал истински.

В студиото се събират две напълно различни вселени - приключенецът и стратегът, американската мечта и канадският авантюрист, човекът, който никога не се отказва и човекът, който превръща всяко изпитание в игра. Разказите им се преплитат в истории за болка, воля, смелост, хумор,

бащинство, любов и това, което само „Игри на волята“ може да извади от един човек.

Кои моменти от играта все още ги преследват, какво не прощават, на кого благодарят и защо биха се върнали отново? Отговорите - само в „След Игрите" с Ваня Запрянова.