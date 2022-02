Родните звезди може и да са готови на всичко, за да се покажат, но холивудските звезди си знаят цената. Ето защо истинските звезди не се съгласяват на всичко, което поискат от тях продуценти и режисьори, макар да им е плащат милиони, пише каналът " Stars News" във vbox7. Ето кои холивудски актьори са отказали да снимат една или друга сцена във филм:Зендая е топ звездата в момента, а "Еуфория" затвърждава нейните актьорски качества. Е, в началото на кариерата си обаче е трябвало да се съобразява с доста неща, но не на 100%. Дисни звездата отказва да целуне друг актьор в сериала Shake It Up. Причината – до този момент още не се е целувала с друг човек и не е искала първата ѝ целувка да е с колега и по работа.Акторът Хенри Кавил разговарял във втори сезон с продуцентите на The Witcher, защото не смятал, че той и Аня Чалотра трябва да бъдат супер интимни в някои сцени, след като се събират отново в поредицата. Актьорът разказа, че е успял да убеди продуцентите, които са се съобразили с желанието му. Хенри просто е смятал, че е най-добре за образите им да не правят веднага секс, а постепенно да задълбочат отново връзката си. "Искахме да сме повече емоционално близки, а не сексуално", каза актьорът.Звездата от "Приятели" отказал да снима сцена, в която Чандлър е трябвало да посещава редовно мъжки стриптийз клуб, защото имало вкусни сандвичи.Сексапилната актриса е трябвало да снима сцена с истинска тигрова акула в Into the Blue. Джесика категорично отказала да направи това. Екипът се опитал да я убеди, защото акулата била в клетка, но звездата е била твърдо решена да не рискува живота си за една сцена.