В област Плевен е преустановено гласуването с машини в пет секционни избирателни комисии (СИК). Това става известно от решения на Районната избирателна комисия (РИК), публикувани на сайта ѝ.

И в петте решения е записано, че причината за преустановяване на машинното гласуване е „поради наличие на външни непреодолими обстоятелства по смисъла на чл. 269 от Изборния кодекс“.

Гласуването в секциите продължава само с хартиени бюлетини.

Вотът в страната: Изборни нарушения, агитации и технически проблеми (ОБЗОР)

Една от секциите е №152400075 в община Плевен. Три са в община Левски – СИК №151600027, №151600028 и №151600006. Една машина не работи в секция в община Кнежа – №153900001.

На територията на 15-и МИР – Плевен са сформирани 397 секционни избирателни комисии за провеждането на предсрочните парламентарни избори. От всички СИК подвижни са 16, в болници и социални грижи са сформирани пет, а в затворите на територията на област Плевен – още две.