В още две секции от Софийска област гласуването се осъществява единствено на хартия заради възникване на непреодолими външни обстоятелства, съобщават от Районната избирателна комисия (РИК) на своя сайт.

Едната секция се намира в община Драгоман, а другата в Ботевград. По-рано от РИК съобщиха, че гласуването е преустановено в една секция в Ботевград и една в Ихтиман.

Машините са спрели да отпечатват бюлетини. Повикан е техник. Уведомена е и Централната избирателна комисия. Избирателната активност към 11:00 часа в Софийска област бе 17,07 процента.

Жителите на областта могат да гласуват в 411 секции. От тях в 266 може да се гласува само с машина и на хартия, а в 145 гласуването ще бъде само на хартия.

В Софийска област има 22 общини. Тя включва Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч.