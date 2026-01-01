В две секции в област Търговище е преустановено гласуването с машина. Преминава се на гласуване са хартиени бюлетини, се посочва в две решения на Районната избирателна комисия (РИК), публикувани на сайта ѝ.

Секциите се намират на територията на общините Търговище и Попово. Едната е в град Търговище, а другата в поповското село Светлен. Това каза председателят на РИК Диана Игнатова.

Устройството за машинно гласуване в секцията в Поповско е спряло работа в 10:00 ч., а това в секцията в община Търговище - в 11:10 ч., се посочва в решението на РИК. За решенията районната комисия са уведомени председателите на двете секционни избирателни комисии.

Констативните протоколи Приложения № 4 и 5 , издадени от двете СИК, заедно с решенията на РИК, ще бъдат изпратени на ЦИК на специално създадената за целта електронна поща.

До момента РИК се произнесе и по три жалби. И за трите решението е, че не са установени нарушения. В едната е описано, че в изборното помещение има хора, които не са от комисията, не са наблюдатели, застъпници и не са избиратели. Извършена е проверка - разговор по телефона с председателя и заместник-председателя на комисията, които са от различни политически сили.

Друга е за това, че в изборното помещение има хора, които се допускат до гласуване с придружители, без да е искано съгласие на комисията, като едно и също лице придружава повече от двама души.

Извършена е проверка от РИК, като двама членове от ръководството на СИК твърдят, че всеки придружител се записва в специалният списък за придружители, утвърден в изборните книжа от ЦИК, както и че не се допуска един човек да е придружител на повече от двама.

Според жалбоподателите на третата, в изборното помещение, зад паравана, стоят хора, които нарушават конфиденциалността на вота, а застъпник говори с избирателите на неразбираем език.

Извършена е проверка от РИК, като по телефона е разговаряно с председателя и секретаря на комисията, които са от различни политически формации, като и двамата членове от ръководството на СИК твърдят, че зад паравана, зад избирателя, който гласува, има само стена и никой не стои там, както и че в изборното помещение се говори само на български език.

Игнатова каза още, че периодично в РИК постъпва информация за временни затруднения в работата на машините, но те се отстраняват на момента.