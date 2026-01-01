В четири секции в област Пазарджик е преустановено машинното гласуване, съобщиха от Районна избирателна комисия (РИК).

Вотът в страната: Изборни нарушения, агитации и технически проблеми (ОБЗОР)

Две машините се намират във Велинград, една - в Стрелча и една в Пещера, уточняват от комисията и добавят, че преминаването към изцяло хартиено гласуване се е случило, след като председателите на секционните избирателни комисии са информирали за проблема.

Към 11:00 часа в областта са гласували 11,79 процента от имащите право на глас (27 352 души).