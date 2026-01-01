Сериозни затруднения с машинното гласуване са отчетени в Ямболска област.

В близо 30 процента от секциите са постъпили сигнали за проблеми с устройствата.

Най-честите проблеми са, че машините не отпечатват бюлетина или разпечатват празен лист, от който не може да се установи вотът, предава БНТ.

По указания на Централната избирателна комисия, в подобни случаи секционните комисии съставят констативен протокол, описват възникналия проблем и насочват гласоподавателите към гласуване с хартиена бюлетина.

Изцяло е преустановено машинното гласуване в три секции в областта - по една в общините Стралджа, Ямбол и Тунджа, където устройствата не са успели да заработят.

В останалите секции се работи по отстраняване на възникналите неизправности, като при необходимост гласуването продължава с хартиени бюлетини.