Задържаха двама души за купуване на гласове в Хасковско, съобщиха от полицията.

На 26 март 36-годишен мъж е попаднал в ареста след сигнал за съпричастност към извършване на престъпление, свързано с изборното законодателство. Претърсено е обитаваното от него жилище и работното му място, където са намерили три тетрадки и листове с изписани на тях имена и различни парични суми срещу тях.

В него е открита и станиолова сгъвка с бяло кристално вещество - с тегло 0,2 грама, подлежаща на експертиза. Мъжът е отказал да бъде тестван с техническо средство за дрога, за което му е отнето свидетелството за правоуправление.

Вторият задържан е в управлението в Тополовград. На работното му място са открити две тетрадки с имена и суми срещу тях, за което има сигнал, че е склонявал граждани да упражнят правото си на глас в полза на определен политически кандидат.

Действията на полицаите и при двата случая са докладвани и съгласувани с дежурен прокурор. До момента в ОДМВР Хасково има шестима задържани, заподозрени в купуването на гласове и са образувани три досъдебни производства. Общия брой на сигналите за изборни нарушения в областта достигна 20.