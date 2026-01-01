При обработени почти 96% от протоколите данните сочат, че първенството при вота не се оспорва и мнозинството от нашите сънародници са подкрепили Румен Радев и „Прогресивна България”. Това са 38,9% или над 61 000 души.

Втора е коалицията ПП–ДБ с резултат 22,8%. Трети при тази разбивка са ДПС с подкрепата на 7,3% от гласоподавателите зад граница. „Величие“ са четвърти с 5,8%, следвани от „Възраждане“ с 5,2%. Шестата позиция е за ГЕРБ–СДС - за тях вота си са дали 4,8% или над 7500 души от българите в чужбина.

В Обединеното кралство" Прогресивна България" е големият победител в изборите за 52-ро Народно събрание на Република България. При обработени близо 96% от протоколите новата партия печели 45,95% от подалите гласовете си български граждани на територията на страната.

11 347 души са гласували за "Прогресивна България" или 45,95%. Коалиция ПП-ДБ получава 23,593% от гласовете. Третото място е за "Величие" с 7,208%, четвъртото за "Възраждане" с 6,184% и петото за Меч с 4,426%.

В Гърция „Прогресивна България“ е получила най-много гласове на изборите за български парламент, според обработени 95,74 процента от протоколите към 08:00 ч. тази сутрин, показват данните на сайта на Централната избирателна комисия.

Според данните за „Прогресивна България“ са гласували 2061 души в южната ни съседка. С втори резултат е коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, която е получила 889 гласа. Трети са ГЕРБ-СДС с 404 гласа.

След това се подреждат „Величие“ – 344 гласа, „Възраждане“ – 293, МЕЧ – 285, „Сияние“ – 102 и „БСП - Обединена левица“ – 68.

С „Не подкрепям никого“ са гласували 53 души.

Данните са при обработени 95,74 на сто от протоколите.

„Прогресивна България” е получила най-много гласове във вота в парламентарните избори в Северна Македония. За нея са гласували общо 160 избиратели, показват данните от извлечението на протоколите в петте избирателни секции на територията на страната. С втори резултат е коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България", която е получила 91 гласа. С трети резултат е "Възраждане", за която са гласували 63-ма български граждани, а за ГЕРБ вота си са подали 61 гласоподаватели.

Изборите в САЩ приключиха. По данни на ЦИК най-много гласове в чужбина има "Прогресивна България".

Партиите "Прогресивна България" и "Възраждане" получиха най-голяма подкрепа сред българските граждани в Молдова на парламентарните избори на 19 април, показват данните при обработени 92,70 процента от протоколите на секционните избирателни комисии.

За "Прогресивна България" са гласували 344 души, или 37,43 процента от подадените гласове. "Възраждане" е получила 327 гласа, или 35,58 процента.

Трета политическа сила сред избирателите в Молдова е "Продължаваме промяната – Демократична България" с 62 гласа (6,75 процента).

Следват ГЕРБ-СДС с 49 гласа (5,33 процента), "Величие" с 45 гласа (4,9 процента), "Има такъв народ" с 31 гласа (3,37 процента) и "БСП – Обединена левица" с 20 гласа (2,18 процента).