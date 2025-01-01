Искам да си видя детето, не съм виновен. Това заяви Георги Георгиев след като беше освободен от ареста срещу парична гаранция от 10 хил. лв. след повече от две години по делото "Дебора".

"Не съм виновен, само това мога да кажа. Надявам се един ден това да се докаже", каза още той.

Георгиев обяви, че ще си търси правата навсякъде. Той категорично отхвърли обвиненията и отказа да коментира повече.

Адвокатът му също заяви, че той няма нищо общо с обвиненията за нанесени телесни повреди и заплахи. "Заканите с убийства са извади извън контекст. Закани за убийства няма", заяви защитата и уточни, че Героги не е бил задържан за телесните повреди.

Той обяви, че Георги Георгиев е опериран преди две седмици и в момента се възстановява.

Георгиев беше задържан през лятото на 2023 г., след като стана ясно, че на 18-годишната тогава Дебора са направени 400 шева заради 18 рани, нанесени с макетен нож. Първоначално Георгиев беше обвинен за нанасяне на лека телесна повреда и беше освободен от Районния съд в Стара Загора.

Надигна се вълна от недоволство в страната, хиляди излязоха на протести в различни градове. Междувременно делото беше прехвърлено в Пловдив, след като всички съдии в Стара Загора отказаха да го гледат.