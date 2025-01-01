Трима души загинаха и петима бяха ранени в Индонезия, след като протестиращи подпалиха сградата на регионалния парламент, съобщиха властите, като демонстрациите представляват първото голямо изпитание за правителството на президента Прабово Субианто, информира Ройтерс.

Агенцията за управление на бедствия на югоизточната азиатска страна в свое изявление не посочи причините за смъртта на хората от пожара в петък вечерта в Макасар, столицата на провинция Южен Сулавеси.

БТА/АП

Агенция Антара съобщи, че жертвите са били заклещени в горящата сграда. Агенцията за управление на бедствия отбеляза, че двама от ранените са пострадали, след като са скочили от сградата.

Протестите започнаха в столицата Джакарта тази седмица заради заплатите на депутатите и ескалираха в петък, след като брониран полицейски автомобил блъсна и уби мотоциклетист.

Прабово, който встъпи в длъжност през октомври миналата година, посети дома на жертвата късно в петък, за да поднесе съболезнования на родителите му и да обещае, че ще следи разследването на смъртта му.

Местните медии съобщиха за изолирани случаи на грабежи в Джакарта и щети по няколко транспортни съоръжения в столицата на страната вчера, както и демонстрации в големите градове Бандунг и Йогякарта.

От железопътния транспорт в Джакарта съобщиха, че влаковете няма да спират на една от гарите днес, която е близо до мястото на протеста от петък, а автобусната компания "Трансджакарта", собственост на провинция Джакарта, информира, че няма да може да обслужва клиентите си.