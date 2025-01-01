Дете е прегазено в Бургас от автомобил, който се е движил на заден ход. Пътният инцидент е станал вчера около 17:40 ч. в района на ул. "Осогово" 22 в квартал "Победа", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас за БТА.

Лек автомобил "Ауди А4" с бургаска регистрация, управляван от 21-годишен бургазлия, при движение на заден ход е съборил и прегазил преминаващо зад него четиригодишно момченце от квартала.

Пострадалото дете е откарано от роднини в местната Университетска многопрофилна болница за активно лечение в контактно състояние. Момченцето е настанено в отделението по неврохирургия, за живота му няма опасност.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Той е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

За още един тежък пътен инцидент вчера съобщиха от полицията в Бургас. Той е станал в района на село Съдиево, община Айтос. Лека кола "Ауди А6" със софийска регистрация, управлявана от 19-годишния мъж от Бургас, движеща се в посока Айтос по пътя за Бургас, застига и удря лек автомобил "Ауди А3", управляван от 23-годишен мъж от село Дъбник. Двете коли се завъртат и остават на пътното платно. По същото трасе в посока Бургас идва "Шкода Октавия", управлявана от 61-годишен чешки гражданин. В момента на изпреварване от "Опел Корса", управляван от 20-годишен мъж от село Люляково, двата автомобила удрят странично спрелия на платното автомобил "Ауди А6". На място загива 19-годишният шофьор.

През изминалото денонощие в страната са станали общо 38 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали петима души, а други 41 са пострадали, съобщиха на сайта си от МВР. От началото на месеца живота си в пътни инциденти в страната са загубили 45 души, ранените са 875, а регистрираните катастрофи са 669. Статистиката на МВР отчита 281 загинали при 4455 пътнотранспортни произшествия от началото на годината, както и 5602-ма ранени. При сравнение с данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 14 по-малко загинали участници в движението по пътищата тази година.