Катастрофа затруднява движението по пътя Добрич – Силистра в района на село Карапелит, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР.

По първоначални данни петима души са пострадали при инцидента, като в него са участвали три микробуса и лека кола.

Тежка катастрофа край Айтос, удариха се четири коли, загина 19-годишен шофьор

Екипите на полицията са все още на мястото на произшествието, където се извършват огледи.

Сутринта в района е имало много гъста мъгла.

Вчера движението по пътя също беше затруднено поради пътнотранспортно произшествие между мотоциклет и лек автомобил в района на село Коларци.

При друга тежка катастрофа от последното денонощие край Айтос загина 19-годишен младеж. До инцидента на пътя Айтос – Бургас се стига след като лека кола "Ауди А6" със софийска регистрация, управлявана от 19-годишния мъж от Бургас, движеща се в посока Айтос, застига и удря лек автомобил "Ауди А3", управляван от 23-годишен мъж от село Дъбник. Вследствие на удара двете коли се завъртат и остават на пътното платно.

По същото трасе в посока Бургас идва "Шкода Октавия", управлявана от 61-годишен чешки гражданин. В момента на изпреварване от "Опел Корса", управляван от 20-годишен мъж от село Люляково, двата автомобила удрят странично спрелия на платното автомобил "Ауди А6".