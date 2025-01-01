На 30 август (събота) Българската православна църква чества празника Пренасяне честните мощи на св. Александър Невски. По този повод в храм-паметника "Св. Александър Невски" ще бъде възглавена тържествена света литургия от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, който ще бъде в съслужение с епископи на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП). Това съобщават от Българската патриаршия в сайта си.

Посрещането на българския патриарх Даниил ще е от 9:00 часа, а началото на светата литургия в катедралата "Св. Александър Невски" е от 9:30 часа

От БПЦ-БП приканват православните християни да вземат молитвено участие в тържественото богослужение.