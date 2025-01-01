Близо половин милион души са били разселени от наводнения в Източен Пакистан, след като реките преляха от дни на проливни дъждове, съобщиха спасителните служби в събота, докато провеждаха мащабна спасителна операция.

Три трансгранични реки, които пресичат провинция Пенджаб, граничеща с Индия, са придошли до изключително високи нива, засягайки над 2300 села. Набил Джавед, ръководителят на службите за помощ на правителството на Пенджаб, заяви, че 481 000 души, блокирани от наводненията, са били евакуирани, заедно с 405 000 добитъка. Като цяло над 1,5 милиона души са засегнати от наводненията.

„Това е най-голямата спасителна операция в историята на Пенджаб“, добави на пресконференция Ирфан Али Хан, ръководител на агенцията за управление на бедствията на провинцията. Той каза, че над 800 лодки и над 1300 спасителни служители са участвали в евакуацията на семейства от засегнатите райони, разположени предимно в селски райони близо до бреговете на трите реки.

Последният период от мусонни наводнения от началото на седмицата е отнел живота на 30 души, каза той, като стотици са загинали през по-тежкия от обичайния сезон, който започна през юни. „Нито един човешки живот не е оставен без надзор. Всякакви спасителни усилия продължават“, каза Хан.

Създадени са над 500 спасителни лагера, за да се осигури подслон на семейства и техния добитък. В бедния град Шахдара, в покрайнините на провинциалната столица Лахор, десетки семейства бяха събрани в училище, след като избягаха от покачващата се вода в домовете си. „Вижте всички жени, които седят с мен, те са безпомощни и в беда. Всички са загубили всичко. Домовете им са изчезнали, вещите им са унищожени. Дори не успяхме да донесем дрехи за децата им“, каза 40-годишният чистач Табасум Сулеман пред AФП. Дъждовете продължиха през цялата събота, включително в Лахор, втория по големина град в страната, където цял жилищен комплекс беше наполовина потопен от вода. Пенсионираният собственик на магазин Сикандар Мугал се опита да влезе в дома си, но водата все още беше твърде висока. „Когато ситуацията се влоши и нивото на водата достигна гаража на къщата ми, взех колелото си и хукнах да се спасявам“, каза 61-годишният мъж. „Минаха два дни, откакто си тръгнах. Дори нямах възможност да се преоблека“. В средата на август над 400 пакистанци бяха убити за няколко дни от свлачища, причинени от проливни дъждове в провинция Хайбер Пахтунхва, близо до Афганистан и единствената провинция, държана от опозицията. През 2022 г. безпрецедентни мусонни наводнения заляха една трета от Пакистан, като южната провинция Синд беше най-засегнатата област.