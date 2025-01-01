Започна срещата „на четири очи“ между президентите на България и Ливан Румен Радев и Жозеф Аун. По-късно се очаква двамата да направят съвместни изявления пред медиите.

Ливанският президент е на официално посещение в страната ни по покана на българския държавен глава. Визитата се осъществява в навечерието на 60-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и Ливан, която ще бъде отбелязана догодина, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Георги Димитров

България и Ливан установяват дипломатически отношения на 19.09.1966 г. През 1967 г. в Бейрут е открито наше посолство, а през юли 1983 г. в София - посолство на Ливан, посочват от Министерството на външните работи на своя сайт.

Георги Димитров

Жозеф Аун беше избран за президент от ливанския парламент на 9 януари 2025 г., предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес тогава. Избирането на Аун за държавен глава на Ливан сложи край на продължил повече от две години вакуум - президентският пост беше вакантен от октомври 2022 г.

Президентът Румен Радев посрещна по-рано днес ливанския си колега Жозеф Аун на официална церемония на площад „Св. Александър Невски“ в София.