Това е момент, който малцина биха могли да си представят само преди няколко години, но сирийският президент Ахмед-ал Шараа пристигна във Вашингтон за поредица от исторически срещи, които ще завършат с лична среща с Доналд Тръмп в Белия дом днес, 10 ноември.

Пътят му до този момент е забележителна история, която разказва как един човек се превърна от джихадистки командир на бойното поле в държавник на световната сцена, който сега е посрещнат от най-могъщата държава в света.

Шараа стана лидер на Сирия след падането на режима на Башар Асад през декември миналата година.

Преди това той беше известен под псевдонима Абу Мохамед ал-Джолани.

По време на жестоката гражданска война в Сирия той беше лидер на Фронта Нусра – организация, определена като терористична, сирийският клон на Ал-Кайда.

Тогава мисълта, че той ще стъпи на американска земя и ще се срещне с президента на САЩ, би била немислима. За информация, водеща до залавянето му, беше обявена награда от 10 милиона долара.

И така, какво се случва? Защо дипломацията се обръща с главата надолу?

След 14 години конфликт, започнал по време т.нар. Арабска пролет, Сирия е в хаос.

Ахмед ал-Шараа – като глава на преходното правителство – се счита от САЩ за човекът с най-големи шансове да запази единството на страната и да я предпази от повторна гражданска война и превръщане в провалена държава.

Но за да се случи това, Сирия трябва да излезе от статута си на държава парий, и именно на това залагат САЩ и затова са склонни да ѝ предложат подкрепата си и топло посрещане.

Подкрепяйки Шараа, те се надяват, че той ще се отърве от миналото си и ще се превърне в лидер за всички, който ще обедини страната.

Поддържането на близки отношения с него означава също, че е по-малко вероятно Иран и Русия да успеят отново да спечелят силна стратегическа позиция в страната.

Така че човек, който някога е бил враг на САЩ, сега се чества като потенциален съюзник.

Въпреки това, има големи въпросителни. Той отхвърля екстремисткото си минало, твърдейки, че е постъпил така поради обстоятелствата на гражданската война.

Но откакто е на власт, има сектантски сблъсъци. През юли избухнаха сражения между друзки въоръжени групи и бедуински племенни бойци в Суейда.

Това беше знак колко крехка остава страната и повдига опасения относно способността му да бъде лидер за всички.

Въпреки това, Шараа се счита за най-добрата възможност за стабилизиране на Сирия и, по-широко, на важна част от Близкия изток.

Логиката е, че ако Сирия се оправи, останалата част от пъзела ще бъде по-лесна за сглобяване и поддържане.

Посещението във Вашингтон е изключително важно и историческо. Това е първото официално посещение на сирийски държавен глава от обявяването на независимостта на страната през 1946 г.

САЩ свалиха санкциите от сирийския президент преди срещата му с Тръмп

Срещата с Доналд Тръмп обаче е наистина голямо събитие. Двамата се срещнаха в Рияд през май, но на срещата по-късно днес ще обсъдят отмяната на санкциите – от решаващо значение за възстановяването на Сирия след войната – как Сирия може да помогне в борбата срещу „Ислямска държава“ и възможния път към нормализиране на отношенията с Израел.

Ситуацията ще бъде интересна, тъй като САЩ продължават да си сътрудничат с бивш боец, свързан с джихадистите.

Това е риск, но ако се окаже успешен, може да преобрази ролята на Сирия в региона от враг на САЩ в силен регионален партньор.