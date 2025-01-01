Музеен експонат на МиГ-17 отново е експониран в Ямбол. Съветският реактивен изтребител е върнат на старото си място, където стоеше преди години – край т.нар. Каргонски мост.

Самолетът е монтиран пред бившата сграда на Организацията за съдействие на отбраната (ОСО), съществувала в периодите 1947 – 1968 г. и 1977 – 1992 г. Там сега се помещават Районната здравно-осигурителна каса и Районното управление на полицията – Тунджа.

Новината беше оповестена с клипове и снимки в официалните фейсбук страници на кмета Валентин Ревански и Община Ямбол.

БТА/Мира Безус

"Изказваме искрена благодарност към ръководството на авиобаза "Безмер" за съпричастността и помощта при възстановяването на почти разрушения символ. Реставрацията на МиГ-17 беше извършена от механици и военнослужещи от базата с разрешение от Министерството на отбраната", казват от местната власт.

Връщането на самолета на старото му място е в резултат от проведено обществено допитване, отбелязва кметът.

През годините МиГ-17 няколко пъти смени мястото си в Ямбол, припомня БТА. Няколко десетилетия беше пред сградата на ОСО. После беше преместен в района на военното поделение в местността Червен баир, но стана обект на честите набези и кражби в закритите казарми.

През 2013 г. бе реставриран и изложен във външната експозиция на Музея на бойната слава. Тогава там бе преместен и учебно-тренировъчният L-29, който допреди това беше на ул. "Георги Раковски" в центъра на града.