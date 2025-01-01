Египетските органи на реда са арестували трима туристи, които са позирали голи в района на пирамидите в Гиза, нарушавайки законите и нормите за приличие в Египет, съобщи в. “Ал Ахрам”.
Първоначалното разследване показва, че заподозрените са направили опит да се снимат голи зад Хеопсовата пирамида. Властите са ги задържали на място веднага.
По време на разпита туристите са направили признания, като са обяснили, че не познават египетското законодателство, което забранява подобно поведение, както и че такива действия не са криминализирани в родните им държави.
Подаден е полицейски доклад, а тримата са предадени на съответната прокуратура. Националността на задържаните не се съобщава.