На филия, в марината или разтворен в топъл чай за лечение на гърлото... Медът никога не ни омръзва.

Доказателството е, че всеки има бурканче вкъщи. Знаете ли, този буркан, който от „векове“ стои в дъното на шкафа ви и който от време на време откривате, преди да попадне отново в забвението на килера. Да, точно за този буркан става дума.

Проблемът е, че когато го отворим отново след години, веднага възниква въпросът: дали този беден, изсъхнал мед все още е годен за консумация?

Вече знаем, че медът е почти супергерой сред хранителните продукти. Богат на антиоксиданти, минерали и витамини, той укрепва естествените защитни сили на организма и има антисептични и антибактериални свойства.

Истина е, че медът всъщност не се разваля никога.

Всичко е свързано с неговия уникален състав. Когато пчелите носят прашец в кошера си, те поставят нектара в питите и го изсушават търпеливо, като махат с крилца, намалявайки съдържанието на вода от около 70% до само 17-20%. Този процес създава среда, в която бактериите не могат да оцелеят.

И това не е всичко. Освен че е с много ниско водно съдържание, медът е и много богат на захари, които изсмукват водата от клетките на микроорганизмите, пречейки им да се развиват. Добавете към това киселинния pH и факта, че медът е естествен антисептик, и получавате перфектната комбинация за унищожаване на бактерии и гъбички.

При правилно съхранение, вашият буркан мед ще остане годен за консумация за неопределено време.

Например, при отварянето на гробницата на Тутанхамон археолозите са открили не само мумии, но и... буркани мед, стари повече от 3000 години. Анекдотът далеч не е единичен случай. В Грузия са открити буркани с мед, датиращи от преди повече от 5000 години... също непокътнати. Времето минава, медът си остава.

Някои сортове мед, по-богати на глюкоза, имат неприятната тенденция да кристализират, да се втвърдяват. Въпреки това, той остава напълно годен за консумация. Малко загряване на водна баня (на слаб огън) или дори в микровълновата: и хоп, той ще възвърне течната си и мека текстура, без да се промени вкусът му.

В много редки случаи медът може все пак да се развали, с видими признаци на мухъл или необичайна, прекалено течна консистенция. Тогава е ясно, че нещо не е наред. И най-вече, че съхранението му е било небрежно.

За да съхраните меда си през годините, снабдете се с херметичен стъклен буркан, а не с метален съд, затваряйте буркана внимателно след всяка употреба, избягвайте да вкарвате вода в него (например с влажна лъжица) и го съхранявайте на стайна температура. Извън хладилника, но и далеч от прекомерна топлина и пряка слънчева светлина. С една дума, сложете го в стария добър шкаф, където ще прекара спокойни дни.