Олимпийската вицешампионка по художествена гимнастика Боряна Калейн откри на улицата портфейл със значителна сума пари, лични документи и банкови карти и го предаде в 6-о районно управление на МВР в София, предаде 24 часа.

Полицията се свърза със собственичката на портфейла, която го получи обратно и изрази специални благодарности към Калейн за честната ѝ постъпка.

Сред спортните успехи на Боряна Калейн са сребърният медал от Олимпийските игри в Париж 2024 г. в индивидуалната надпревара и световната титла в отборното състезание във Валенсия през 2023 г. На 9 декември 2024 г. тя официално обяви края на своята състезателна кариера.