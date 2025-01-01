Десетки бяха ранени, след като два влака се сблъскаха в Словакия, съобщи на мястото на катастрофата словашкият министър на вътрешните работи Матуш Шутай Ещок.

Инцидентът е станал по линията Братислава - Пезинок, на 20 километра североизточно от столицата, предава БНР .

Two trains collide on a section of Pezinok-Bratislava Main Station in Slovakia. Massive search and rescue teams on site with the emergency no word on fatalities or injuries just yet or how the two trains collided. Mass casualty incident. pic.twitter.com/K3QmCV8EnN — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 9, 2025

11 ранени са били откарани в болница, а десетки пътници са получили леки наранявания. За щастие няма загинали.

Това е вторият железопътен инцидент в Словакия за по-малко от месец. 91 души пострадаха при сблъсък между два влака в източната част на страната на 13 октомври.