Десетки бяха ранени, след като два влака се сблъскаха в Словакия, съобщи на мястото на катастрофата словашкият министър на вътрешните работи Матуш Шутай Ещок. 

Инцидентът е станал по линията Братислава - Пезинок, на 20 километра североизточно от столицата, предава БНР.

11 ранени са били откарани в болница, а десетки пътници са получили леки наранявания. За щастие няма загинали.

Това е вторият железопътен инцидент в Словакия за по-малко от месец. 91 души пострадаха при сблъсък между два влака в източната част на страната на 13 октомври.

