Ограничава се пешеходното движение в два участъка на ул. „Цар Освободител“ в Търговище заради строежа на велоалея. Забраната влиза в сила от 12 ноември (сряда) и ще бъде в сила за период от един месец, информират от пресцентъра на Общината.

Затворен ще бъде участъкът от подлеза до светофарите на кръстовището на ул. „Цар Освободител“ с улиците „П. Р. Славейков“ и „Трети март“. Пешеходното движение към блоковете на ул. „Цар Освободител“ №35 и 36 ще се осъществява през западния тротоар на улицата и по пешеходната пътека срещу подлеза.

Другият участък, който ще е затворен за пешеходци, ще е в района на минералния извор. Достъпът до него ще се осъществява през паркинга в близост, поясняват от общинската администрация.

Работи се и по другите участъци на велоалеята, която ще е с обща дължина от над 2 км и ще достига до околовръстния път край Търговище. Паралелно се изгражда и алеята за велосипеди от западната страна на улицата. Тя започва от кръстовището на ул. „Цар Освободител“ с бул. „Трайко Китанчев“ – като продължение на съществуващата. Дължината ѝ ще е над 700 метра. Обновяват се и тротоарите по протежение на велотрасетата. При пресичането на алеите с прилежащите улици и входове се понижава нивото на бордюрите. Между пешеходните пространства и велосипедната инфраструктура се поставят и тактилни плочи.

Изграждането на велоалеята се финансира по процедурата за екологосъобразна мобилност по Плана за възстановяване и устойчивост. Община Търговище кандидатства за финансиране съвместно с Община Шумен. Партньорството между двете общини бе задължително условие за участие в процедурата. Стойността на проекта е 1,83 млн. лева.

От общинския пресцентър посочват, че изискване по програмата бе новата велоалея да е изградена на общинска територия, което не позволява удължаването ѝ след връзката с околовръстното шосе. За продължаване на алеята и свързването ѝ с вече съществуващата към Момина чешма Общината ще търси съдействие от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Целта е на следващ етап, с тяхна подкрепа, да се ремонтира и мостът над река Врана. Той е извън регулация, част е от националната пътна мрежа и Общината няма правомощия да извършва ремонтни дейности там.