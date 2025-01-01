Софийска районна прокуратура обвини 59-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол.

В 10:30 ч. на 8 ноември на ул. „Искърско шосе“ в София обвиняемият бил спрян за проверка от полицейски служители. Той е тестван за употреба на алкохол, като пробата му отчела 2,29 промила. Мъжът отказал да му бъде направен кръвен тест.

По случая се води разследване. За подобно престъпление се предвиждат от 1 до 5 години затвор и глоба в размер от 2000 до 10 000 лева .

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Той е осъждан за идентично престъпление.

Предстои в Софийски районен съд да бъде внесено искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо него.