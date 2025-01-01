Пешеходец с висока концентрация на алкохол пострада при пътен инцидент в Сунгурларе, съобщиха от полицията.

Случката е станала на 8 ноември около 22:35 ч. на ул. „Георги Димитров“, в района на училище „Христо Ботев“. 18-годишен водач на лек автомобил с бургаска регистрация е блъснал 51-годишен местен жител, след като той внезапно е навлязъл на пътното платно, излизайки измежду контейнери за смет.

Пешеходецът е откаран в болница „Сърце и мозък“ с контузия на главата, но няма опасност за живота му.

Пробата за алкохол на водача е отрицателна, докато при пешеходеца, дрегерът е отчел 2.07 промила алкохол.

На същия ден пострада и 85-годишен жител на село Руен.

По първоначални данни, лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 23-годишна жена от село Просеник, е извършвал маневра на заден ход. При движението водачката не забелязала пешеходеца, който се е намирал зад автомобила, и го блъснала.

На място е извикан медицински екип. Пострадалият е откаран за преглед, където са установени натъртвания и охлузвания по краката. По информация на лекарите няма сериозни травми и мъжът е освободен за домашно лечение.

Работата по случая продължава, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента.