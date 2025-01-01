Три дрона са били засечени снощи над белгийска атомна електроцентрала, съобщи операторът Анжи (Engie), цитиран от Ройтерс.

Говорител на френската компания уточни, че инцидентът не е повлиял на работата на АЕЦ "Дул" в Северна Белгия, близо до границата с Нидерландия. Властите са били уведомени.

Ново навлизане на дронове над летища, военна база и център за ядрени изследвания в Белгия

По-рано снощи летището на белгийския град Лиеж, в централната част на страната, спря временно работа заради забелязан дрон.

Това е поредният подобен инцидент през последните дни, отбелязва Ройтерс.