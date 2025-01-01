Надявам се, че ще се намери здрав разум и политическа воля от всички участници в процеса, за да бъдат обезпечени най-уязвимите групи от нашето общество. Това заяви пред журналисти заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев във връзка със ситуацията с държавния бюджет за 2026 г.

Министерският съвет (МС) предлага на Народното събрание да приеме решение за оттеглянето на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване, съобщиха тази сутрин от пресслужбата на МС.

По думите на Кръстев, ако не бъде приет нов бюджет за догодина и се приложи правилото за разходване на до 1/12 от средствата от бюджета за предходната година, може да има проблем с някои видове плащания, обвързани с линията на бедност и с ръста на минималната работна заплата (МРЗ). Математиката не излиза при правилото за 1/12 и средствата не биха били достатъчни, коментира той. Във внесения проектобюджет средствата за социални плащания трябваше да нараснат с близо 25%, а средствата за хора увреждания и за лична помощ – с близо 40% общо, като това отразява линията на бедност и ръста на МРЗ, поясни зам.-министърът. Той припомни още, че заплащането на служителите в социалните услуги е обвързано с МРЗ.

По отношение на социалните услуги мисля, че държавата и общините ще успеят да осигурят финансиране, отговори Кръстев на въпрос на БТА дали са под риск социалните услуги.

Зам.-министърът присъства на откриването на Център за дневна грижа за пълнолетни лица с увреждания, с приоритет епилепсия и детска церебрална парализа (ДЦП ) - “Нови възможности“.