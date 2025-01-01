На 13 септември организираме огромен протест срещу правителството, за свалянето на този „престъпен кабинет“ и оттам насетне протестите ще продължават постоянно, каза пред медиите в кулоарите на парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

По думите му страната се намира в тотален крах и дали целите на протестите ще бъдат постигнати зависи само и единствено от българския народ.

„Идва време разделно на сблъсък между българския народ и българската мафия“, каза Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ обяви, че до края на септември месец присъствието им би било по-важно сред гражданите, отколкото в парламента, като си поставят за цел да бъдат обиколени колкото се може повече населени места.

„В тази среда, в този нелигитимен парламент, сред хора, които представляват само и единствено себе си, нашето присъствие към настоящия момент бих казал, че е по скоро контрапродуктивно“, добави Костадинов.

По темата с безводието той съобщи, че по данни на ВиК дружествата в страната, които регионалното министерство е отказало да предостави, 86% от българските водопроводи са за тотална смяна. Според него това означава, че сме в състояние на пълна катастрофа и проблемите с безводието няма да се решат със създадената парламентарна комисия и докладите, които ще бъдат гласувани и приети от „парламента на Пеевски“.