Възпоменателна монета „Българска азбука“ от 2 евро ще емитира Българската народна банка (БНБ) през второто полугодие на 2026 г., се посочва в монетната програма на банката.

В програмата е предвидено и емитиране на една златна, три сребърни и една медна колекционерски монети през идната година.

Златната монета, която се очаква през октомври, ще бъде с номинал 100 евро и ще бъде посветена на Св. Иван Рилски.

Сребърните монети са „125 години електрически трамваи в България“, „150 години от Априлското въстание“ и „Преображенски манастир“. Номиналната стойност на сребърните монети ще бъде 10 евро, като те се очакват съответно през януари, април и август.

Медната монета, с номинал 5 евро, ще бъде посветена на 150 години от рождението на Кръстьо Сарафов, като се очаква през март.