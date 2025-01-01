На няколко места в страната се налага промяна в организацията на движение заради ремонт, укрепване на свлачище, геодезическо заснемане, полагане на маркировка, почистване и боядисване, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Жп гара „Владая“ и пътен възел „Даскалово“

Започва ремонт на близо 5 км от първокласния път I-1 в отсечката между жп гара „Владая“ и пътен възел „Даскалово“. Първо ще се работи в участъка от жп гара Владая до кръстовището за селата Рударци и Драгичево, а дейностите ще се извършват поетапно, посоват от АПИ. За изпълнението на ремонтните работи ще бъде ограничено движението в платното за Перник, като трафикът ще преминава двупосочно в платното за София.

След завършване на ремонта на първия участък работата ще продължи в отсечката от кръстовището за с. Драгичево и село Рударци до пътен възел „Даскалово“. Строително-монтажните дейности в този участък позволяват работата да се извършва само през нощта, за да не се затруднява пътуването на гражданите.

Прогнозният срок за завършване на ремонта на цялото трасе е до 5 септември.

Необходимо е шофьорите да се движат внимателно като следват стриктно поставената сигнализация и ограничението на скоростта до 50 км/ч, апелира Агенция „Пътна инфраструктура“. Шофьорите, които ежедневно пътуват между София и Перник, да ползват автомагистрала „Струма“, като алтернативен маршрут на първокласния път през Владая.

Ремонтът на отсечката между жп гара „Владая“ и пътен възел „Даскалово“ включва полагане на нова асфалтобетонова настилка, подсилена с геомрежа по цялата ширина на платното. Ще бъде подобрено отводняването и ще бъдат възстановени водостоците. Пътят ще е с нови бетонови бордюри, ограничителни системи /мантинели/ и пътни знаци.

Ремонтите дейности са възложени на ДЗЗД „ПЪТИЩА ПЕРНИК 2023“, с което АПИ има договор по ЗОП за поддържане на републиканските пътища на територията на област Перник, добавят от пътната агенция.

От 37-и до 56-и км на АМ „Струма“

От 18 август до 21 август между 7 ч. и 17 ч., движението в посока Благоевград от 37-и до 56-и км на АМ „Струма“ поетапно ще се осъществява в активната лента.

Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка на участъка на територията на областите Перник и Кюстендил. По време на работата поетапно ще се ограничава преминаването в аварийната и изпреварващата ленти на магистралата.

Път III-866 Михалково - Кричим

Също от 18 август в работните дни от 8 ч. до 17 ч. ще се ограничава движението по път III-866 Михалково - Кричим за укрепването на свлачището при 79-и км. По време на работата трафикът ще бъде пренасочен по обходни маршрути. За всички видове превозни средства, пътуващи по направлението Девин – Кричим и обратно, те са:

Девин – Пампорово – Чепеларе – Пловдив;

Девин – Доспат – Батак.

През останалото време - след 17 ч. в делничните дни и в събота и неделя, строителни дейности в участъка няма да се изпълняват и трафикът ще преминава поетапно, като ще се регулира със светофарна уредба и пътни знаци.

От началото на следващата седмица ще започне изпълнението на подготвителни дейности за предстоящите строителни работи. Те ще се извършват в участък с дължина около 280 м, в който ще се изгради нов водосток, ще се извършват асфалтови работи, отводняване и други. Срокът за изпълнението им е 60 календарни дни.



От падналите обилни валежи между 10 и 14 май 2025 г. и преовлажняване на насипа бе разрушена част от съществуващата подпорна стена от каменна зидария. Вследствие на това пътната конструкция беше разрушена, пропаднала е цялата лява лента за движение и банкета, а дясната лента за движение е подкопана и е с пукнатини, припомят от АПИ.

Агенцията предприе спешни и неотложни действия за трайното възстановяване на участъка от път III-866 Михалково – Кричим при 79-и км. След направен оглед и установяване на неотложността на дейностите по участъка са сключени договори по ЗОП за проектиране и строителство и строителен надзор за укрепване на компрометирания участък. Проучвателно-проектантски работи и строителство са възложени на „Георесурс“ ЕООД, а строителният надзор ще се изпълнява от „Строл – 1000“ АД.

Път I-6 Гюешево – Кюстендил

От 18 август до 22 август се променя организацията на движение и по път I-6 ГКПП Гюешево – Кюстендил – Радомир, от км 0 до 42-ри км в посока Радомир, поради полагане на маркировка. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 18 ч. и поетапно ще се ограничава движението в една лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

Тръбата за Варна на тунел „Ечемишка“ на АМ „Хемус“

На 18 и 19 август през нощта за измиване и боядисване ще се ограничи и движението в тръбата за Варна на тунел „Ечемишка“ на магистрала „Хемус“. Дейностите ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб и за да не се затруднява пътуването на гражданите.

От 22 ч. на 18 август /понеделник/ до 6 ч. на 19 август за измиване временно ще бъде спряно движението в тръбата за Варна. През нощта на 19 август /вторник/ от 22 ч. до 6 ч. сутринта на 20 август за боядисване на съоръжението, отново ще бъде ограничено преминаването.

При изпълнение на дейностите, пътуващите към Варна ще се пренасочват от 30-и км на автомагистралата при пътна връзка „Витинска река“ по път I-1 София - Ботевград и при пътен възел „Ботевград“ при 42-и км ще продължават пътуването си по АМ „Хемус“.

Тунел „Люлин“ на АМ „Струма“

На 21 и 22 август през нощта за почистване и боядисване временно ще се ограничава движението в тръбата за Кулата на тунел „Люлин“ на автомагистрала „Струма“.

От 22 ч. на 21 август до 6 ч. на 22 август ще бъде спряно преминаването за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 22 август от 22 ч. до 6 ч. на 23 август в същата тунелна тръба движението отново ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението.

Пътуващите към Кулата ще преминават двупосочно в тръбата за София на тунел „Люлин“. За да не се затрудняват преминаващите предвидените дейности ще се извършват през нощта, когато движението е по-малко.