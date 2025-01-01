Един от най-тежките и най-големите самолети в света кацна на летище „Васил Левски“ в София. Товарният гигант „Антонов Ан-124 Руслан“ с украинска регистрация презареди гориво в София и отлетя по маршрута си, става ясно от публикация във Facebook на летищната администрация.

„Антонов Ан-124 Руслан“ е руска разработка на товарен самолет с впечатляващи размери и възможности. Дължината му е 69 метра - колкото пет-шест наредени един зад друг автобуса. Малко повече - 73 метра - е размахът на крилете на самолета, а височината му е 21 метра, информира NOVA. „Руслан“ лети с круизна скорост от 800–850 километра в час и с едно зареждане е способен да премине над 15 хиляди километра. Товароспособността му е 150 тона.

Самолетът е инженерно чудо. За разработването му инженерите са анализирали 540 възможни самолетни конфигурации. Сто осемдесет и пет модела са тествани във въздушен тунел, за да се избере най-аеродинамичната конструкция. За основното крило са изпробвани 36 варианта. Базовата конфигурация на Ан-124 е последният проект под ръководството на авиоконструктора Олег Антонов.

На крилете на „Антонов Ан-124 Руслан“ са поставени 30 световни рекорда, уточняват от компанията производител. Сред тях е и издигането на товар от 171,2 тона на височина 10 750 метра.